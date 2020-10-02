Закрытую часть синей ветки московского метро откроют досрочно

Фото: АГН «Москва»

Закрытый участок Арбатско-Покровской линии столичного метро от «Молодежной» до «Парка Победы» откроется раньше запланированного. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Метро возобновит работу на участке в субботу, 3 октября.

Ранее сообщалось, что часть синей ветки московского метро закрылась с 26 сентября по 5 октября для строительства Большой кольцевой линии и станции «Кунцевская».

Мэр Москвы также пояснил, что ограничения были необходимы для безопасности пассажиров: «Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов».