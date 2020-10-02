В Якутске пациенты получили ожоги глаз после кварцевания в кабинете КТ

Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница (Фото: yrokb.ru)

Пациенты, проходившие компьютерную томографию в Якутской городской больнице №3, получили ожоги глаз легкой и средней степени после кварцевания помещения. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

«За оказанием специализированной медпомощи в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре пациента, из них двое с ожогами легкой степени и двое с ожогами средней степени роговицы глазного яблока», — говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя главного врача больницы Анны Парфеновой, после случившегося прошла проверка. Удалось установить, что 1 октября дежурная смена включала кварцевую лампу на время технического перерыва. Перед началом работы медики отключали аппарат.

Парфенова добавила, что виновные будут наказаны, администрация больницы принесла извинения пострадавшим пациентам.