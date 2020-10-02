В Якутске пациенты получили ожоги глаз после кварцевания в кабинете КТ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Как будут выглядеть новые российские плацкартные вагоны. Фоторепортаж Общество, 12:17  Озеленение делает жизнь в городах более комфортной Партнерский материал, 12:14 Смогут ли выжить региональные банки Pro, 12:13 Вышел новый альбом Монеточки «Декоративно-прикладное искусство» Стиль, 12:09 МИД Азербайджана сообщил об обстреле журналистов военными Армении Общество, 12:04 Путин назвал Трампа оптимистом и пожелал выздоровления от COVID Политика, 12:00 Браверман стал кандидатом на место главы Российской венчурной компании Технологии и медиа, 12:00 Reuters связал пишущий о политике в США портал с российской структурой Политика, 11:57 Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции Общество, 11:54 Кремль заявил об отсутствии планов ввести жесткие ограничения из-за COVID Общество, 11:46 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 11:44 Песков «скорее позитивно» оценил отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС Политика, 11:43 Менеджер анонсировал «грандиозный» бой с участием Нурмагомедова Спорт, 11:40 Песков на планы Навального по иску порекомендовал перечитать свои слова Политика, 11:35
Общество ,  
0 

В Якутске пациенты получили ожоги глаз после кварцевания в кабинете КТ

Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница
Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница (Фото: yrokb.ru)

Пациенты, проходившие компьютерную томографию в Якутской городской больнице №3, получили ожоги глаз легкой и средней степени после кварцевания помещения. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

«За оказанием специализированной медпомощи в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу обратились четыре пациента, из них двое с ожогами легкой степени и двое с ожогами средней степени роговицы глазного яблока», — говорится в сообщении ведомства.

В Благовещенске проверят травмирование школьников из-за кварцевания
Общество
Вид на город Благовещенск

По словам заместителя главного врача больницы Анны Парфеновой, после случившегося прошла проверка. Удалось установить, что 1 октября дежурная смена включала кварцевую лампу на время технического перерыва. Перед началом работы медики отключали аппарат.

Парфенова добавила, что виновные будут наказаны, администрация больницы принесла извинения пострадавшим пациентам.

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Помимо этого, Росздравнадзор в Telegram сообщил, что намерен провести дополнительную проверку в больнице, где произошел инцидент.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В начале сентября 27 школьников Алексеевской гимназии в Благовещенске обратились за медицинской помощью из-за легких ожогов роговицы. В классе, где учились дети, долго время работала лампа для кварцевания, в то время как включать ее должны были только на переменах, когда в кабинете никого нет. Прокуратура начала проверку по данному делу.

Якутск Минздрав
Материалы по теме
В Благовещенске проверят травмирование школьников из-за кварцевания
Общество
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter