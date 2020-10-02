Задержан обвинявший районных чиновников в поджоге леса мэр Усть-Кута
Мэра города Усть-Кута Александра Душина задержали в аэропорту Иркутска. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). Статья предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.
Как предает СК Душин, занимая место мэра, в 2019 году заключил муниципальный контракт с компанией по благоустройству. На выполнение работ из бюджетов различных уровней было выделено 40 млн руб. После выполнения работ Душин подписал необходимые акты и перечислил деньги. Следствие считает, что из перечисленных денег 16 млн руб. поступило на счета юридических лиц, связанных с мэром.