Задержан обвинявший районных чиновников в поджоге леса мэр Усть-Кута

Душина задержали 2 октября в аэропорту Иркутска. Решается вопрос о мере пресечения для главы города Усть-Кута.

В апреле издание «Новости Усть-Кута» писало, что местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса в 200 км от Усть-Кута. Тогда они нашли в лодке чиновников несколько канистр бензина. По данным портала, среди них были первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский и специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов. Также сообщалось, что при задержании чиновников избили. Позже мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала абсурдом сообщения об участии чиновников администрации района в поджоге леса.

«Иркутск Сегодня» отмечал, что среди тех, кто задерживал чиновников районной администрации, был глава города Усть-Кута Александр Душин, у которого в этом районе есть участок. Как передает «Тайга.инфо», Душин также обвинил в поджоге чиновников администрации района.

В сентябре прошли выборы на должность главы Усть-Кутского района. В них Душин участвовал как самовыдвиженц против Сергея Анисимова и действующего главы района Татьяны Климиной (ЛДПР). Анисимов набрал 35,76%, Душин — 29,85%, Климина — 26,94%. После поражения на выборах Душин продолжил работу в должности мэра Усть-Кута.