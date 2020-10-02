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Задержан обвинявший районных чиновников в поджоге леса мэр Усть-Кута

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Мэра города Усть-Кута Александра Душина задержали в аэропорту Иркутска. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). Статья предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

Как предает СК Душин, занимая место мэра, в 2019 году заключил муниципальный контракт с компанией по благоустройству. На выполнение работ из бюджетов различных уровней было выделено 40 млн руб. После выполнения работ Душин подписал необходимые акты и перечислил деньги. Следствие считает, что из перечисленных денег 16 млн руб. поступило на счета юридических лиц, связанных с мэром.

Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников
Общество
Фото:АНО «Центр Гражданского Содействия» / Youtube

Душина задержали 2 октября в аэропорту Иркутска. Решается вопрос о мере пресечения для главы города Усть-Кута.

В апреле издание «Новости Усть-Кута» писало, что местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса в 200 км от Усть-Кута. Тогда они нашли в лодке чиновников несколько канистр бензина. По данным портала, среди них были первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский и специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов. Также сообщалось, что при задержании чиновников избили. Позже мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала абсурдом сообщения об участии чиновников администрации района в поджоге леса.

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«Иркутск Сегодня» отмечал, что среди тех, кто задерживал чиновников районной администрации, был глава города Усть-Кута Александр Душин, у которого в этом районе есть участок. Как передает «Тайга.инфо», Душин также обвинил в поджоге чиновников администрации района.

В сентябре прошли выборы на должность главы Усть-Кутского района. В них Душин участвовал как самовыдвиженц против Сергея Анисимова и действующего главы района Татьяны Климиной (ЛДПР). Анисимов набрал 35,76%, Душин — 29,85%, Климина — 26,94%. После поражения на выборах Душин продолжил работу в должности мэра Усть-Кута.

мэр задержание Иркутская область
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