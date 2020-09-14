Как выходцы из МЧС и ФСБ боролись за красный регион. Репортаж из Иркутска

Травма 2015-го

Иркутская область считается протестным регионом и была первым субъектом, где с возвращением прямых выборов губернатора вопреки желанию Москвы победил представитель оппозиции — в 2015 году область возглавил коммунист Сергей Левченко. Тогда кандидат от власти Сергей Ерощенко был уверен в победе в первом туре, но результат 49,6% привел его ко второму туру и последующему поражению.

Близкие к администрации президента источники и в этот раз относили Иркутскую область к субъектам с риском второго тура, требующим повышенного внимания. Одна из психологических особенностей этой кампании — над всеми висела тень 2015 года, это своеобразная «травма» прошлой кампании, констатирует местный политолог Сергей Шмидт, сотрудничавший со штабом Кобзева.

«Все пришиблены страхом 2015 года. Страх идет впереди всего», — описывал РБК атмосферу в штабе его сотрудник накануне голосования.

Сергей Левченко ушел в отставку в декабре 2019 года после критики президента в его адрес на фоне наводнения в Тулуне. 12 декабря он подал в отставку по собственному желанию, однако вскоре заявил, что сделал это под давлением Москвы. К этому моменту у него уже был высокий антирейтинг. На одном из федеральных каналов вышел видеоролик, где он убивает спящего медведя.

Оппозиционер из ФСБ

Ключевым противником прибывшего из Воронежа силовика стал 44-летний депутат Госдумы от КПРФ, выходец из ФСБ, уроженец Иркутской области Михаил Щапов. Изначально от коммунистов хотел снова баллотировался Левченко. Однако Кремль определил голосование как досрочное, поэтому по закону подавший досрочно в отставку экс-губернатор мог баллотироваться только с разрешения президента. В результате коммунисты выдвинули Щапова.

Если на выборах 2015 года красным помогали представители несистемной оппозиции, то в эту кампанию КПРФ от сотрудничества с соратниками Навального отказалась. «Любые его активные действия приведут к неминуемому снятию, так что его стратегия в первом туре — посыпать себя землей в надежде, что [в Кремле его] не заметят», — со смехом передает разговор с кандидатом иркутский политик Сергей Беспалов. Он возглавляет штаб Алексея Навального в регионе и работал в кампании Левченко.

Щапов до последнего не был уверен, что преодолеет муниципальный фильтр (сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом, который часто не могут преодолеть оппозиционные политики), вспоминает другой его знакомый. Этим он объясняет запоздалый старт агитационной кампании (29 июля) и, как следствие, низкую узнаваемость политика в регионе за пределами Иркутска. К этому моменту у провластного кандидата кампания шла уже полгода, подчеркивает он.

«Допускаю, что его не сняли с выборов лишь для того, чтобы не допустить повторения сценария выборов мэра Усть-Илимска, где после снятия двух оппозиционных кандидатов победила безработная домохозяйка Анна Щекина (ЛДПР) — народ голосовал назло», — рассуждает Беспалов.

«Общая черта выходцев из ФСБ — не высвечиваться. Они друг на друга похожи», — характеризует кандидата другой собеседник в окружении Левченко. В окружении политика называют сдержанным интровертом. «Начинаешь с ним говорить и через пять минут понимаешь, что сидишь на допросе и докладываешь товарищу полковнику», — делится своими ощущениями Беспалов.

«Щапов — системный человек, долгое время служивший в органах ФСБ, сохранивший там контакты и связи», — подтверждает руководитель кампании Щапова Алексей Козьмин. Другой собеседник в штабе подчеркивал, что «он на хорошем счету в администрации президента».

Единственная проблема для Кремля в его победе, на его взгляд, заключалась бы в том, что кандидат оказался коммунистом. «Тогда бы второй раз подряд в одном регионе президентский назначенец проиграл выборы КПРФ», — убежден его соратник.

Щапову партийная принадлежность не так важна — в партию он вступил не из идеологических мотивов, объясняет Беспалов. Если бы впоследствии с Кремлем обсуждался вопрос о партийной принадлежности, «не исключено, что это могло бы быть предметов переговоров», допускал собеседник РБК в его окружении.

Отказ от критики

На вопрос, чем его главный конкурент плох в качестве главы региона, Щапов отвечал уклончиво, предполагая, что, «может быть, Кобзев и хорош». Единственный минус, который он называл: Кобзев — «ставленник Москвы», а значит, при наличии конфликта интересов центра и региона будет занимать сторону федералов.

В воскресенье после публикации видеозаписи с УИК № 820 Иркутского района, на которой избиратели голосовали в кабинках с сопровождающим, кандидат от КПРФ в окружении камер поехал в турне по спокойным участкам, где его оператор переснимал по несколько дублей выход Щапова из здания школы. Секретарь регионального избиркома Алена Сабирова впоследствии сказала РБК, что жалоба от коммунистов по УИК № 820 к ним не поступала.

Масштабных фальсификаций в голосовании действительно зафиксировано не было, признает координатор «Голоса» в Иркутской области Алексей Петров. Низкая явка на выборах (на момент написания материала — 30,3%), на его взгляд, для протестной Иркутской области обычное явление.

Ключевые проблемы избирателей Иркутской области — обнищание населения и отсутствие перспектив: низкие зарплаты и дефицит рабочих мест, содержать частные хозяйства становится все менее выгодно, малый и средний бизнес загибается, а цены растут, перечисляет иркутский юрист Владислав Шиндяев. Люди не видят перспектив для себя и своих детей, многие уезжают. В эту риторику нужно попасть кандидату для того, чтобы зацепить избирателя, уверен он.

Ошибки агитации

У Кобзева был временной ресурс (он был назначен врио в декабре 2019 года), беспрецедентная поддержка Москвы, а у Щапова — сжатые сроки, низкая узнаваемость и эмоциональная кампания. Кобзев не связан с Иркутской областью и «своим» для региона так и не стал, считает Шиндяев, хотя врио активно включился в решение конкретных региональных задач: борьбу с последствиями наводнения в Тулуне, последствиями экологической катастрофы в Усолье и загрязнением в Байкальске, анонсировал открытие Суворовского училища.

«Это была сухая, шаблонная, инерционная кампания», — считает Шиндяев, который обращает внимание на огромное количество федеральных чиновников и отсутствие простых людей в агитационных материалах Кобзева. Шмидт, в свою очередь, называет кампанию Кобзева «прагматичной».

Штаб Щапова сыграл на антитезе Кобзеву: эмоционально, с акцентом на антиколониальное сопротивление Москве и социальные ценности, близость к народу, на то, что кандидат — местный, с упором на молодежь и на соцсети, продолжает Шмидт. Собеседник в окружении Щапова говорит, что кандидату дополнительно упростили речь. Ключевые темы кампании Щапова — сохранение тарифов на электроэнергию, которые в Иркутской области минимальные по стране, сохранение Байкала, борьба с вырубкой леса.

Помимо Щапова в качестве конкуренции Кобзеву выступали еще три человека: Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Андрей Духовников (ЛДПР) и Геннадий Щадов от партии КПСС, которого многие избиратели на участках путали со Щаповым.

Тяжелая артиллерия

«Социологии я не видел, но уверен, что Игорь Кобзев победит», — со смехом говорил один из региональных руководителей «Единой России» в ответ на просьбу корреспондента РБК оценить шансы врио за два дня до голосования. Плана Б с выходом во второй тур в правящей партии «не рассматривали», подчеркнул он.

Однако, по данным собеседников РБК в обоих штабах, полной уверенности в победе у Кобзева не было. В Кремле не исключали второй тур, признавал собеседник РБК, близкий к администрации президента.

Если всю кампанию все «шло нормально» и штаб врио успокаивала невысокая узнаваемость Щапова, то за пару недель до голосования рейтинг врио пошел вниз, и «все напряглись», признает знакомый с ситуаций источник.

В регион прилетал руководитель управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев: провел встречи с региональным правительством и кандидатом, рассказывают два собеседника, близких к Кобзеву. «Повышенное внимание от Москвы придает нервозности», — сказал один из них.

Москва подключила тяжелую артиллерию: поддержать кандидата от Москвы прилетали федеральные министры, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Марат Хуснуллин, публично поддержал Кобзева министр строительства Владимир Якушев.

А 8 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области в 2019 году (именно после критики президента по этой теме Левченко заявил о своей отставке).

Кандидат устал

В последнюю неделю кампании штаб Щапова неожиданно свернул активность. Это совпало по хронологии с поездкой Щапова в Москву и встречей с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Если с 27 августа по 2 сентября кандидат посетил более 20 районов, то после возвращения из Москвы отказался от встреч с избирателями и ограничился только посещением Шелехово 10 сентября. В его штабе это объяснили усталостью кандидата. На вопрос, встречался ли коммунист в Москве с представителями Кремля, представитель его штаба ответил, что информацией такого уровня не располагает.

В штабе Кобзева настаивают, что перед кампанией кандидаты заключили соглашение об отсутствии взаимной критики. Собеседник в штабе Щапова говорит, что это было «обоюдное технологическое решение, которое приняли обе команды». «Мы изначально решили, что если скатимся в критику Кобзева, то останемся на уровне партийного ядра 10–12%, так всегда происходит. Люди в Иркутской области очень устали от грязных кампаний. А штаб обкома КПРФ делает, как привык», — объясняет он.

Левченко объясняет, что коммунисты намеренно разделились: если Щапов предлагал избирателям позитивную программу, то критику в адрес Кобзева «обком взял на себя».

Рынок избирателей

Результаты соцопросов участники кампании с обеих сторон называть отказывались и сами не очень им доверяли. Напряжения, по мнению Шмидта, добавляло большое число неопределившихся избирателей (готовых пойти, но не знающих, за кого они будут голосовать) — за пару недель до голосования таких была чуть ли не треть от общего числа избирателей. Кроме того, многие респонденты отказывались во время опроса отвечать, за кого будут голосовать, признает руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.

Еще один фактор неопределенности — рынок голосов избирателей. «Иркутская область за последние 10–15 лет известна феерическим масштабом коммерческой скупки голосов», — объясняет Шмидт, который считает это явление позором региона. — По некоторым данным, на рынке торгуются до 80 тыс. голосов, и обе стороны этим пользуются». Эту информацию РБК подтвердили как в руководстве местного отделения «Единой России», так и секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.

Поддержка бизнеса

Кандидата от Москвы в этот раз поддержали крупнейшие представители строительного бизнеса в регионе — депутат заксобрания Иркутской области Александр Битаров (компания «Новый Город») и депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Красноштанов («Дом-строй»). Поддержку строителей с их финансовыми ресурсами на фоне их конфликта с губернатором Ерощенко называют одним из факторов, которые привели в свое время к выигрышу Левченко.

Договоренности с Битаровым и Красноштановым в штабе Кобзева называют своей победой. Битаров входит в штаб общественной поддержки. Строители — главные выгодоприобретатели от смены мэра Иркутска (Дмитрия Бердникова сменил Руслан Болотов), которую произвел Кобзев, объясняет Шмидт. Битаров не ответил на вопросы РБК.

Представители лесопромышленного комплекса тоже в большинстве поддерживали врио. Экс-губернатор объясняет это мерами по защите леса, принятыми им за четыре года во главе региона.

У Кобзева в команде есть два выходца из крупных компаний: экс-директор по связям с госорганами компании «Полюс» Андрей Козлов является его заместителем, а в руководстве аппарата — Георгий Кузьмин, раньше отвечавший за взаимодействие с госорганами в «Иркутскэнерго» (дочерняя компания холдинга En+ Group).

Однако отсутствие публичной поддержки у коммунистов от бизнеса и власти не означает отсутствие фактической помощи, настаивал Левченко.

Двоештабие

Еще одним фактором, сыгравшим против коммунистов, стали противоречия между кандидатом и экс-губернатором. У коммунистов действовало два штаба — Щапова и штат областного комитета под руководством Левченко.

Это было заметно даже стилистически: если у его штаба и Козьмина все было «стильно, модно, молодежно» (с продвижением в мессенджерах и соцсетях, с упором на молодую аудиторию и без акцента на коммунистический бренд), то у КПРФ выходила газета «Правда» и возрастная аудитория, Левченко устраивал несогласованные акции, объяснял Беспалов.

Кандидат в окопе

В штабе Щапова жаловались на Левченко: кампанию подкашивает заработанный за год информационных атак высокий антирейтинг бывшего губернатора, а партийная организация устарела и некоторые коммунисты на местах «давно потеряли связь с реальностью», считает соратник Щапова. По его словам, из 300 первичных ячеек КПРФ в регионе работают активно лишь десять.

«Экс-губернатору выгодно, чтобы Щапов проиграл, чтобы, когда Кобзев покинет регион, у опытного коммуниста не будет конкурентов — он мечтает вернуться к руководству областью», — продолжал он.

Кроме того, Щапов не ощущает активной помощи со стороны федеральной КПРФ, настаивал его знакомый.

В окружении Левченко, напротив, были недовольны Щаповым. «Своим поведением он дает сигнал в центр, что договороспособен. На несогласованных митингах обкома Щапов не присутствовал. Многие бизнесмены средней руки, мэры и члены правительства, которые нас поддерживают, звонили и недоумевали: «Вы что, сливаете кампанию?!» — возмущается собеседник РБК в обкоме.

Из 42 глав муниципалитетов 26 приехали к Левченко после его отставки, многие мэры по-прежнему за него и готовы «впрячься за коммунистов», настаивает он. «Но они не понимают, зачем сейчас поддерживать Щапова и рисковать всем, когда видят, что кандидат засел в окопе и не высовывается», — разводит руками он. Однако есть и те, кто все равно публично поддерживал Щапова, например, глава города Бодайбо, бывший член «Единой России» Евгений Юмашев.

«У меня опыт четырехлетней работы [губернатором] и хорошие результаты работы. Поэтому любой другой человек, который не работал на этой должности, имеет меньший опыт», — объясняет Левченко, почему считает себя самым сильным оппозиционным кандидатом в регионе и почему Кремль не допустил его участия в гонке. Коммунист не исключает возможности в будущем баллотироваться в губернаторы Иркутской области, но на момент голосования главной задачей назвал борьбу за результат Щапова и «чтоб его не замухлевали».

Что будет дальше

Коммунисты «на всякий случай» подали заявку на проведение протестной акции в ближайшие выходные, рассказал РБК Левченко. Однако проводить ли ее, они решат по итогам подсчета голосов и с учетом масштаба выявленных нарушений, добавил он.

На вопрос, как он планирует отстаивать свои голоса, накануне дня голосования Щапов отвечал уклончиво. Если митинг не согласуют, выходить на него не следует, подчеркивал он. По мнению Щапова, «есть миллион других способов повлиять на ситуацию», например, сбор подписей или резонанс в соцсетях, но «закон нарушать не стоит». Впрочем, претензий к подсчету голосов с его стороны пока не было.

Кобзев во многом победил благодаря тому, что крупные федеральные группы (в частности, Олег Дерипаска, Сергей Чемезов и Сулейман Керимов) и регионалы (представители строительного бизнеса) консолидировались и сработали вместе, большой вклад внесло региональное отделение «Единой России», а также демонстрация поддержки со стороны президента в последнюю неделю кампании, считает политолог Евгений Минченко. «Результат получен в кредит. Для сохранения губернаторского поста ему [Кобзеву] придется балансировать, принимая непопулярные меры в интересах Москвы, например, по сокращению регионального бюджета, параллельно идти на уступки бизнесу и серьезно работать над своим образом», — отмечает эксперт.