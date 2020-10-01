Общество , 01 окт, 13:45
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В Воронежской области — чрезвычайная ситуация из-за пожаров. Фоторепортаж
Власти Воронежской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Возгорания продолжаются с 27 сентября, огонь уничтожил больше 20 домов. Последствия лесных пожаров — в фоторепортаже РБК
От пожаров пострадало несколько населенных пунктов в Ольховатском, Павловском и Лискинском районах
В Павловском районе, по предварительным данным, огонь уничтожил 50 строений (среди них 21 жилой дом)
В регионе ввели режим ЧС — как пояснили власти, это поможет ускорить возмещение ущерба пострадавшим
К тушению привлечены силы федерального МЧС, всего на лесных пожарах заняты больше 300 человек и свыше 100 единиц техники
За последние сутки удалось спасти от огня четыре населенных пункта
В Павловском районе сухая трава и лесная подстилка горят на площади 35 га, площадь пожара в Лискинском районе — 30 га, в Ольховатском — 25 га
Ситуацию осложняют порывистый ветер и отсутствие достаточного пожарного водоснабжения
Лесные пожары продолжаются в Воронежской области с 27 сентября. 28-го региональная прокуратура начала проверку для выяснения причин