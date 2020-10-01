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Общество ,  
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В Воронежской области — чрезвычайная ситуация из-за пожаров. Фоторепортаж

Власти Воронежской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Возгорания продолжаются с 27 сентября, огонь уничтожил больше 20 домов. Последствия лесных пожаров — в фоторепортаже РБК
Фото:pavlovsk0136 / VK
Фото: pavlovsk0136 / VK
От пожаров пострадало несколько населенных пунктов в Ольховатском, Павловском и Лискинском районах
Фото:onlinevrn / Instagram
Фото: onlinevrn / Instagram
В Павловском районе, по предварительным данным, огонь уничтожил 50 строений (среди них 21 жилой дом)
Фото:pavlovsk0136 / VK
Фото: pavlovsk0136 / VK
В регионе ввели режим ЧС — как пояснили власти, это поможет ускорить возмещение ущерба пострадавшим
Фото:pavlovsk0136 / VK
Фото: pavlovsk0136 / VK
К тушению привлечены силы федерального МЧС, всего на лесных пожарах заняты больше 300 человек и свыше 100 единиц техники
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России
За последние сутки удалось спасти от огня четыре населенных пункта
Фото:voovdpo / VK
Фото: voovdpo / VK

В Павловском районе сухая трава и лесная подстилка горят на площади 35 га, площадь пожара в Лискинском районе — 30 га, в Ольховатском — 25 га

Фото:pavlovsk0136 / VK
Фото: pavlovsk0136 / VK
Ситуацию осложняют порывистый ветер и отсутствие достаточного пожарного водоснабжения
Фото:onlinevrn / Instagram
Фото: onlinevrn / Instagram
Лесные пожары продолжаются в Воронежской области с 27 сентября. 28-го региональная прокуратура начала проверку для выяснения причин
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России
мультимедиа лесные пожары Воронежская область
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Прокуратура проверит причины крупных лесных пожаров у Воронежа
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