Помпео ответил на вопрос о принятии США легитимности Тихановской

Американские власти пока не решили вопрос о признании лидера оппозиции Светланы Тихановской президентом Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

«Мы еще не рассмотрели все аспекты (ситуации — РБК). <...> Мы ищем инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требует народ Белоруссии», — заявил он.

Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ. «Мы объявили, что выборы были сфальсифицированы в течение нескольких дней после их завершения», — отметил Помпео. По его словам, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Лукашеко. Госсекретарь США уверил о готовности американских властей поддержать граждан Белоруссии, используя «дипломатические возможности».

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