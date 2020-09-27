Польские историки нашли в архивах сведения о Джеймсе Бонде

Человек с таким именем и фамилией приезжал в Польшу. Спецслужбы установили за ним наблюдение, подозревая его в шпионаже. В архивах говорится, что настоящий Бонд «любил женщин» и польское пиво

В польском Институте национальной памяти обнаружили, что человек по имени Джеймс Бонд приезжал в Польшу в середине 60-х годов. Об этом говорится в сообщении института на странице в Facebook.

Бонд был британцем и приехал в Варшаву как военный атташе британского посольства.

В отдельном сообщении архива института дается больше информации о визите Бонда. Он прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года и занял должность секретаря-архивиста.

К этому времени вышли почти все книги английского писателя Яна Флеминга о шпионе Джеймсе Бонде и несколько их экранизаций.