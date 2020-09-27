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Польские историки нашли в архивах сведения о Джеймсе Бонде

Человек с таким именем и фамилией приезжал в Польшу. Спецслужбы установили за ним наблюдение, подозревая его в шпионаже. В архивах говорится, что настоящий Бонд «любил женщин» и польское пиво

В польском Институте национальной памяти обнаружили, что человек по имени Джеймс Бонд приезжал в Польшу в середине 60-х годов. Об этом говорится в сообщении института на странице в Facebook.

Бонд был британцем и приехал в Варшаву как военный атташе британского посольства.

В отдельном сообщении архива института дается больше информации о визите Бонда. Он прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года и занял должность секретаря-архивиста.

К этому времени вышли почти все книги английского писателя Яна Флеминга о шпионе Джеймсе Бонде и несколько их экранизаций.

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Польские секретные службы следили за каждым шагом полного тезки знаменитого героя фильмов, подозревая его в шпионаже, однако институт не упоминает о каких-то явных нарушениях со стороны британца. В сообщении архива говорится, что Бонд был очень осторожен и «интересовался женщинами», как и его экранный тезка.

Он как минимум дважды пытался проникнуть на военные объекты: в октябре и ноябре 1964 года. В начале 1965 года Бонд покинул территорию Польши.

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Вдова Бонда Джанетт Такки, которая сопровождала его в Польшу, рассказала The Telegraph, что ее муж действительно был шпионом. Она пояснила, что не знала о секретной деятельности мужа, но догадывалась о том, что он делал вещи, которые не должен был делать. Такки знала о слежке и рассказала, что они вынуждены были вести себя осторожно.

Директор архива Института национальной памяти Марзена Крук рассказала Reuters, что Бонд немного путешествовал по Польше. «<...> он любил женщин, так же, как его литературный тезка, но о Мартини не сказано ни слова», — сказала она, имею в виду любимый напиток экранного персонажа. «Однако, есть информация, что он любил польское пиво», — добавила Крук.

Автор
Мария Лисицына
Джеймс Бонд Польша архивы
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