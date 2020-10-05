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Пандемия коронавируса ,  
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Предприниматели назвали основные траты после выхода из самоизоляции

Фото:John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

После окончания режима самоизоляции в России большинство трат предпринимателей оказались связаны с программным обеспечением, облачными структурами и сайтами их компаний. Об этом говорится в исследовании корпоративной CRM-системы «Мегаплан». Данные опроса есть в распоряжении РБК.

Среди опрошенных 32% указали, что увеличили затраты на CRM-системы. На втором месте по популярности оказались облачные инфраструктуры (18%), затем идут сайты компаний (16,3%). Менее всего оказались востребованы чат-боты (в них вложились 5,8% респондентов), digital-маркетинг (6,4%) и машинное обучение (8,7%).

В целом на ИТ-оборудование стали больше тратить 61,6% предпринимателей, принявших участие в опросе. При этом 5% участников исследования заявили о снижении этих расходов, а 3,9% решили отказаться от этих инструментов из соображений экономии.

Опрос проводился путем рассылки по базе предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса, являющихся подписчиками и клиентами «Мегаплана». В исследовании приняли участие 1284 человека.

23,9% опрошенных также заявили, что после выхода из самоизоляции увеличили расходы на офисные нужды.

Бюджеты PR и маркетинга в целях продвижения своего бренда подняли 13,7%. При этом 33,5% никак не поменяли расходы по этому направлению, а 9,2% — вовсе отказались от продвижения.

Затраты на корпоративную социальную ответственность выросли у 10,9% бизнесменов, в то же время 47,9% — сократили их. При этом 13% отказались от социальных проектов вообще.

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