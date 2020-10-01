У Плющенко и Рудковской родился сын

У олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской родился сын, ребенка назвали Арсением. Об этом Рудковская сообщила в своем Instagram.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!» — рассказала она.

https://www.instagram.com/p/CFzoBsdFGBT/

Яна Рудковская — телеведущая и продюсер. Известна как продюсер певца Димы Билана. Помимо детей от Плющенко у Рудковской есть сын Николай от Виктора Батурина и старший сын Андрей, про которого Рудковская публично рассказала, что он приемный.

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко в 2017 году начал тренерскую карьеру— он объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». Плющенко и Рудковская поженились в сентябре 2009 года.