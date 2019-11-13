Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях. Об этом юрист сообщил РБК.

«Мной подано заявление в полицию на проведение доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. От дальнейших комментариев отказываюсь, так как задействованы интересы несовершеннолетних», — сказал он.

Евгений Плющенко рассказал РЕН ТВ, что их сыну поступают угрозы убийством на протяжении длительного времени.

Рудковская в своем канале «Голубь мира» подтвердила эту информацию. Она отметила, что заявление в полицию они написали более месяца назад. По ее словам, она и Плющенко не комментируют ситуацию в интересах следствия.