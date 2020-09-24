Гном Гномыч попросил Путина запретить журналу StarHit «писать гадости»

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Семилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко, которого родители на публике называют Гном Гномыч, попросил президента России Владимира Путина запретить журналу StarHit писать о нем гадости, в частности о болезни. С такой просьбой к главе государства сын фигуриста обратился во время интервью YouTube-каналу Super.

Ведущая спросила у Плющенко-младшего, известно ли ему, что «один журнал» написал о якобы имеющемся у него заболевании. Ребенок ответил на это, что очень расстроился. Он обратился к журналу StarHit, уточнив у его сотрудников, как им не стыдно «писать гадости» про него и про других детей.

«Я хотел бы обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу StarHit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей?» — сказал Александр Плющенко.

Он попросил Путина издать специальный закон. «Чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», — заключил Плющенко-младший.