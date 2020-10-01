Депздрав Москвы опроверг сообщения о фальсификации статистики по COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг публикацию Baza о недостоверности статистики заболевших коронавирусом в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В депздраве утверждают, что сентябрьские данные заболеваемости абсолютно не говорят о сфальсифицированной статистике. Там отмечают, что «колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции — это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе», что также свойственно для других инфекционных заболеваний.
В пример депздрав приводит скачки заболеваемости, которые наблюдались в июле.
«С первого по восьмое число ежедневно было выявлено от 610 до 685 случаев, после чего 9 июля наблюдался резкий спад — 568 случаев, после чего цифры снова превышали показатель в 630 случаев на протяжении нескольких дней, а затем снизились до 530», — говорится в сообщении.