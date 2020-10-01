Депздрав Москвы опроверг сообщения о фальсификации статистики по COVID-19

Еще один скачок в Москве был зафиксирован с 10 по 15 июля, после чего число заболевших снова пошло на спад.

В депздраве отмечают, что похожее развитие эпидемиологического процесса характерно и для других городов мира, охваченных пандемией коронавируса. В пример приводится Мадрид, где с 11 по 17 апреля было выявлено в отдельные дни 597, 128, 991 и 573 случаев.

Кроме того, в ведомстве заверили, что все пациенты с подозрением на COVID-19 при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Ранее Baza выпустила ролик, в котором основатель издания Никита Могутин обвинил московские власти в сокрытии второй волны коронавируса. Он заявил, что депздрав Москвы отдал «закрытый приказ» поликлиникам и центрам, где проводят компьютерные томографические исследования, не регистрировать случаи вирусной пневмонии, которые показала компьютерная томография легких (КТ). По словам Могутина, теперь, если КТ показывает поражение легких, то коронавирус не диагностируют, а отправят пациента сдавать мазки в лабораторию, точность которых, как отмечает он, составляет около 45%. Только после этого пациента внесут в статистику заболевших, отмечает Могутин.

В Москве пятый день подряд фиксируют более двух тыс. зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили у 2424 человек. С начала пандемии в столице выявили 295 025 заболевших.