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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав Москвы опроверг сообщения о фальсификации статистики по COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент здравоохранения Москвы опроверг публикацию Baza о недостоверности статистики заболевших коронавирусом в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В депздраве утверждают, что сентябрьские данные заболеваемости абсолютно не говорят о сфальсифицированной статистике. Там отмечают, что «колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции — это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе», что также свойственно для других инфекционных заболеваний.

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В пример депздрав приводит скачки заболеваемости, которые наблюдались в июле.

«С первого по восьмое число ежедневно было выявлено от 610 до 685 случаев, после чего 9 июля наблюдался резкий спад — 568 случаев, после чего цифры снова превышали показатель в 630 случаев на протяжении нескольких дней, а затем снизились до 530», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Еще один скачок в Москве был зафиксирован с 10 по 15 июля, после чего число заболевших снова пошло на спад. 

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В депздраве отмечают, что похожее развитие эпидемиологического процесса характерно и для других городов мира, охваченных пандемией коронавируса. В пример приводится Мадрид, где с 11 по 17 апреля было выявлено в отдельные дни 597, 128, 991 и 573 случаев.

Кроме того, в ведомстве заверили, что все пациенты с подозрением на COVID-19 при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Ранее Baza выпустила ролик, в котором основатель издания Никита Могутин обвинил московские власти в сокрытии второй волны коронавируса. Он заявил, что депздрав Москвы отдал «закрытый приказ» поликлиникам и центрам, где проводят компьютерные томографические исследования, не регистрировать случаи вирусной пневмонии, которые показала компьютерная томография легких (КТ). По словам Могутина, теперь, если КТ показывает поражение легких, то коронавирус не диагностируют, а отправят пациента сдавать мазки в лабораторию, точность которых, как отмечает он, составляет около 45%. Только после этого пациента внесут в статистику заболевших, отмечает Могутин.

В Москве пятый день подряд фиксируют более двух тыс. зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили у 2424 человек. С начала пандемии в столице выявили 295 025 заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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