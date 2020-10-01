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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Макрон вышлет самолет за ранеными в Карабахе журналистами

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Francisco Seco / AP)

Франция готовит самолет для эвакуации на родину журналистов газеты Le Monde, которые были ранены в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Reuters.

Ранее в МИД Армении сообщили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана пострадали французские журналисты. Отмечалось, что один из них находится в тяжелом состоянии, оба были госпитализированы.

Также, по данным Армянского единого инфоцентра, из-за обстрела был ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

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Также под обстрел в Карабахе попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Он не пострадал.

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором выразили соболезнования погибшим и призвали к немедленному прекращению боевых действий. Также они попросили стороны конфликта вернуться к переговорам.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны сообщают о потерях среди военных и убитых среди мирного населения.

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