Лукашенко обсудил ситуацию в Карабахе с властями Азербайджана и Армении

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом, со ссылкой на пресс-службу белорусского президента, сообщает «БелТА».

«Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы. Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

По поводу ситуации в Нагорном Карабахе Пашинян уже дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Армянский премьер 30 сентября сообщил, что не обсуждал вопрос о вмешательстве России в конфликт по линии ОДКБ.

Вооруженные действия начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Армения обвиняет Азербайджан в использовании сирийских наемников и получении помощи от Турции. Азербайджан эти обвинения отвергает.