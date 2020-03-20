В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета

Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге школьник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 13 марта в восьмом классе школы на проспекте Большевиков. По данным полиции, подросток 2004 года рождения выстрелил в другого ученика 2005 года рождения. По предварительным данным, восьмиклассник достал аэрозольное устройство самообороны, купленное через интернет, для фото, но случайно сделал выстрел.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

РБК направил запрос в администрацию Невского района.

В беседе с 78.ru школьник заявил, что случайно использовал аэрозольное устройство самообороны марки «Пионер».