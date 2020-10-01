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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1211 человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1211 человек. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам вице-мэра, с начала пандемии из столичных больниц выписались 249,8 тыс. человек, переболевших коронавирусом.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в столице выросло до 5254.

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В Москве, как и во всей России, растет количество заболевших. Последние дни в столице фиксируют более 2 тыс. новых случаев в сутки. Накануне оперативный штаб сообщил о 2308 новых пациентах — это рекордное количество зараженных с 31 мая.

С понедельника, 28 сентября, в Москве и Подмосковье из-за роста количества заболевших COVID-19 вступили в силу рекомендации для людей из группы риска. Так, людям старше 65 лет, страдающим от хронических болезней, беременным и недавно родившим женщинам мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал не выходить из дома без большой необходимости или перейти на удаленный режим работы. Планируется, что эти ограничения продлятся до 28 октября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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