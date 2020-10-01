В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1211 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1211 человек. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам вице-мэра, с начала пандемии из столичных больниц выписались 249,8 тыс. человек, переболевших коронавирусом.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в столице выросло до 5254.

В Москве, как и во всей России, растет количество заболевших. Последние дни в столице фиксируют более 2 тыс. новых случаев в сутки. Накануне оперативный штаб сообщил о 2308 новых пациентах — это рекордное количество зараженных с 31 мая.