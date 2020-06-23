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Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России

Больше всего суточное число смертей будет снижаться в Московском регионе, в остальных субъектах этот показатель уменьшится в полтора-два раза. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в полтора-два раза», — сказал он.

Москва стала эпицентром заболевания, и процент заразившихся коронавирусом в столице был в несколько раз выше, чем в других регионах, отметил Тавадян. «Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности. Кроме того, свою роль сыграло и то, что в Москве относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования», — пояснил он.

Москва перестала быть лидером по смертности от COVID-19
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По прогнозу ученого, последними пик смертности по коронавирусу пройдут Карачаево-Черкессия, Карелия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинск, Чита, Омск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Томск, Ханты-Мансийск, Курган и Ставрополь.

По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии коронавируса заразились 592,2 тыс. человек. Из них 239,6 пациентов еще лечатся, а 344,4 тыс. человек выздоровели. Жертвами заболевания в стране стали 8,2 тыс. заразившихся.

Теги: коронавирус, смертность
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