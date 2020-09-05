Стенд «Мемориала» на московской ярмарке проверила прокуратура

Прокуратура пришла с проверкой на стенд некоммерческой организации «Мемориал» на московской международной книжной ярмарке в «Манеже». Об этом говорится на сайте «Мемориала».

«Сначала они притворялись заинтересованными посетителями. Мы объяснили, что все наши издания бесплатные, но при желании можно сделать пожертвование в специальный ящик-копилку. Представители прокуратуры выбрали каталог к выставке «Скрипка Бромберга». Только после этого они предъявили документы и официально объявили о проведении прокурорской проверки», — отмечается в сообщении.

Как уточнила организацию, на стенде работали представители прокуратуры Тверского района столицы. Они проверяли исполнение законодательства об НКО, в частности соблюдение требований о маркировке организаций, внесенных в России в реестр «иностранных агентов».

По сообщению «Мемориала», в составленный по результатам проверки акт внесли «целый ряд изданий». Среди них и те, которые были выпущены до появления законодательства об организациях-иностранных агентах. Девять наименований печатной продукции передали в прокуратуру.