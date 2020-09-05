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Стенд «Мемориала» на московской ярмарке проверила прокуратура

Прокуратура пришла с проверкой на стенд некоммерческой организации «Мемориал» на московской международной книжной ярмарке в «Манеже». Об этом говорится на сайте «Мемориала».

«Сначала они притворялись заинтересованными посетителями. Мы объяснили, что все наши издания бесплатные, но при желании можно сделать пожертвование в специальный ящик-копилку. Представители прокуратуры выбрали каталог к выставке «Скрипка Бромберга». Только после этого они предъявили документы и официально объявили о проведении прокурорской проверки», — отмечается в сообщении.

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Как уточнила организацию, на стенде работали представители прокуратуры Тверского района столицы. Они проверяли исполнение законодательства об НКО, в частности соблюдение требований о маркировке организаций, внесенных в России в реестр «иностранных агентов».

По сообщению «Мемориала», в составленный по результатам проверки акт внесли «целый ряд изданий». Среди них и те, которые были выпущены до появления законодательства об организациях-иностранных агентах. Девять наименований печатной продукции передали в прокуратуру.

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«На стенде у Мемориала имеется специальный штамп с информацией о внесении «Мемориала» в реестр (иноагентов), который мы ставим в старые книги, если посетителя хотят такие книги получить. Нам не дали возможности поставить на взятые прокуратурой книги этот штамп» — пояснила исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова.

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После проверки стенд продолжил работу.

Закон о деятельности «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», был принят в июле 2012 года. Он обязывает НКО, получающие зарубежное финансирование и участвующие в политической деятельности, зарегистрироваться в специальном реестре. «Мемориал» был признан «иноагентом» в 2016 году. Сама организация посчитала решение противоправным и безуспешно пыталась оспорить его в суде.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Теги: «Мемориал», прокуратура, проверка, Москва
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