В Азербайджане из-за конфликта в Карабахе отменили занятия более 400 школ

Фото: tehsil.gov.az / Facebook

В Азербайджане приостановили обучение в 420 школах, расположенных в соседних к зоне конфликта в Нагорном Карабахе регионах. Об этом заявил министр образования государства Эмин Эльдар оглу Амруллаев, передает ежедневная информационная газета «Зеркало.az».

«Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от местоположения», — указал он.

По словам министра, через три-четыре дня занятия в учебных заведениях планируется возобновить.

Ранее в армянском Минобороны обвинили военных Азербайджана в обстреле гражданских объектов, в том числе школ. «Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские инфраструктуры. И он нацеливается на школы, на гражданские поселения», — сказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, это уже привело к жертвам среди мирного населения.