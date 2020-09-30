США ввели санкции против Министерства туризма Сирии

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США ввели новые санкции против ряда граждан Сирии и 13 сирийских организаций, в том числе Министерства туризма. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Помимо Министерства туризма, под санкции также попали несколько туристических и строительных компаний. В черный список внесены шесть граждан Сирии — жители Дамаска, Тартуса и Латакии. Среди них командующий 5-м корпусом сирийской армии Милад Джадид.

Список Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) представляет собой перечень лиц и компаний, которые, как считают в Вашингтоне, действуют от лица иностранных государства против США. Их заблокированы, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

В конце июля США объявили о расширении санкций против Сирии. В список физических лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, вошли сын президента Сирии Хафез Асад и его двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад.