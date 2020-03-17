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Политика ,  
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США внесли в санкционный список министра обороны Сирии

Али Абдулла Айюб (Фото: Ammar Safarjalani / imago images / Xinhua / ТАСС)

США включили в санкционный список главу Минобороны Сирии Али Абдуллу Айюба. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Причины внесения министра в санкционный перечень не указываются.

Список сSDN) представляет собой перечень лиц и компаний, которые, как считает Вашингтон, действуют от лица иностранных государства против США. Их активы заблокированы, и американцам запрещено вести с ними бизнес.

В феврале Евросоюз включил восемь бизнесменов и две организации — Al Qatarji и Damascus Cham Holding — в санкционный список против властей Сирии и их сторонников. В ЕС заявили, что предприниматели и компании принесли пользу президенту Сирии Башару Асаду. Активы всех перечисленных в санкционных списках лиц заморожены, им запрещен въезд в Европу.

Москва считает, что вводимые против Сирии санкции препятствуют улучшению гуманитарной ситуации в стране и не способствуют ее восстановлению.

Теги: США, санкции, Сирия
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