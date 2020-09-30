СК возбудил дело против экс-главы Сибирского отделения РАН

Александр Асеев (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

В Новосибирске по подозрению в мошенничестве возбуждено уголовное дело против бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

О местонахождении подозреваемого не сообщается.

По данным следователей, он с 2009 по 2015 год, замещая должность председателя, приватизировал коттедж, который был предоставлен ему как сотруднику Академии наук.