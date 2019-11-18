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Экс-управделами Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела
Эдуард Скубневский занимал должность управделами Сибирского отделения РАН с 2008 по 2017 год. Уголовное дело возбудили из-за незаконной приватизации коттеджа, принадлежавшего Академгородку. Ущерб оценивают в более чем 67 млн руб.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, фигурантом по которому проходит бывший управделами Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Эдуард Скубневский, сообщает «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на источник.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 1, ст. 286 УК) против 77-летнего сотрудника СО РАН. Его имя следователи не назвали, однако уточнили, что в 2014 году он занимал должность управделами отделения РАН (тогда на этом посту был Скубневский). По версии следствия, пять лет назад он в нарушение законодательства заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе.

«В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн руб.», — говорится в сообщении.

Информацию об уголовном деле подтверждает «Академ онлайн». По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски. В офисах и квартирах некоторых сотрудников работают представители СК и ФСБ.

Уголовное дело, по данным «Интерфакса» и «Академ онлайн», связано с незаконной приватизацией коттеджа в Академгородке, который с 2014 года был приватизирован на имя дочери экс-председателя Сибирского отдаления РАН.

Коттедж расположен на Утином пруду, уточняет «Академ онлайн». По данным издания, ранее дом принадлежал одному из академиков, но после его смерти пришел в запустение. Его отремонтировали за счет бюджета и планировали сделать в нем резиденцию для высокопоставленных гостей Академгородка. Однако пять лет назад его передали действующему тогда председателю СО РАН Александру Асееву по договору соцнайма. Договор подписывал Скубневский.

О том, что Скубневский проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий как подозреваемый, также сообщает «Интерфакс — Сибирь».

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В приемной председателя СО РАН РБК сообщили, что не обладают никакой информацией по обыскам, и посоветовали задать вопросы «следственному отделу». «Мы не комментируем», — заявили РБК в УФСБ России по Новосибирской области.

В марте СО РАН попросило не передавать имущество отделения Минобрнауки. Речь идет о 356 объектах инфраструктуры Академгородка — общежитиях, детсадах, спорткомплексах, больницах.

Авторы: Михаил Котляр, Екатерина Костина, Константин Нагаев
Теги: РАН, обыски, уголовное дело, Новосибирск, новости РБК
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