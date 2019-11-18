Экс-управделами Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела

Эдуард Скубневский занимал должность управделами Сибирского отделения РАН с 2008 по 2017 год. Уголовное дело возбудили из-за незаконной приватизации коттеджа, принадлежавшего Академгородку. Ущерб оценивают в более чем 67 млн руб.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, фигурантом по которому проходит бывший управделами Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Эдуард Скубневский, сообщает «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на источник.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 1, ст. 286 УК) против 77-летнего сотрудника СО РАН. Его имя следователи не назвали, однако уточнили, что в 2014 году он занимал должность управделами отделения РАН (тогда на этом посту был Скубневский). По версии следствия, пять лет назад он в нарушение законодательства заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе.

«В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн руб.», — говорится в сообщении.

Информацию об уголовном деле подтверждает «Академ онлайн». По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски. В офисах и квартирах некоторых сотрудников работают представители СК и ФСБ.

Уголовное дело, по данным «Интерфакса» и «Академ онлайн», связано с незаконной приватизацией коттеджа в Академгородке, который с 2014 года был приватизирован на имя дочери экс-председателя Сибирского отдаления РАН.