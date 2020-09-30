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Полет истребителя над Парижем был одобрен ВВС Франции

Истребитель Rafale
Истребитель Rafale (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Преодоление звукового барьера самолетом над Парижем было одобрено Военно-воздушными силами Франции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВВС сообщает издание 20 Minutes.

«Это истребитель Rafale, который взлетел с постоянной оперативной базы, 113-й авиабазы Сен-Дизьер. Он вмешался после потери радиосвязи с другим гражданским самолетом», — говорится в сообщении.

Источник издания в Минобороны уточнил, что пилот получил специальное разрешение на преодоление звукового барьера. Об этом в ведомстве также сообщили агентству Reuters.

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Фото:Antoine Antoniol / Getty Images

Ранее над Парижем раздался громкий хлопок, который многие приняли за взрыв. В полиции французской столицы пояснили, что никакого чрезвычайного происшествия не случилось, и попросили не перегружать линии экстренной помощи.

Как отмечает Reuters, происшествие могло вызвать у граждан бурную реакцию после недавнего нападения на редакцию Charlie Hebdo. Тогда, 25 сентября, человек с мачете напал на людей около здания бывшей редакции, два человека пострадали. Позднее телеканал BFMTV сообщил, что полиция по подозрению в нападении задержала 18-летнего молодого человека из Пакистана.

Франция ВВС истребитель Париж взрыв
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