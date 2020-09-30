Полет истребителя над Парижем был одобрен ВВС Франции

Истребитель Rafale (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Преодоление звукового барьера самолетом над Парижем было одобрено Военно-воздушными силами Франции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВВС сообщает издание 20 Minutes.

«Это истребитель Rafale, который взлетел с постоянной оперативной базы, 113-й авиабазы Сен-Дизьер. Он вмешался после потери радиосвязи с другим гражданским самолетом», — говорится в сообщении.

Источник издания в Минобороны уточнил, что пилот получил специальное разрешение на преодоление звукового барьера. Об этом в ведомстве также сообщили агентству Reuters.

Ранее над Парижем раздался громкий хлопок, который многие приняли за взрыв. В полиции французской столицы пояснили, что никакого чрезвычайного происшествия не случилось, и попросили не перегружать линии экстренной помощи.