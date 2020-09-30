Общество , 30 сен, 13:11
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Сообщения о взрыве в Париже объяснили полетом самолета
Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщило полицейское управление Парижа.
«Не было никакого взрыва, всего лишь реактивный самолет пересек звуковой барьер», — говорится в сообщении, появившемся на странице управления полиции в сети Twitter.
В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.
О прогремевшем в Париже в среду взрыве неизвестной природы сообщило агентство Reuters.