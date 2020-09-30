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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван сообщил об ударах в Карабахе с применением турецких беспилотников

Азербайджан наносит удары на северном направлении, сообщили в Минобороны Армении. По данным ведомства, противник действует на расстоянии, не заходя в зону поражения армянской ПВО
Фото:AP
Фото: AP

Вооруженные силы Азербайджана наносят удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Применяются беспилотники турецкого производства», — написала Степанян. По ее словам, авиация противника действует на расстоянии, не заходя в зону поражения армянской ПВО. «Применяются ракеты дальнего поражения типа «воздух — земля», — уточнила пресс-секретарь.

Также в ведомстве сообщили, что в зоне конфликта перехвачен разговор летчиков на турецком языке.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Армения обвиняет Турцию в участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Накануне, 29 сентября, Минобороны страны сообщало о сбитом турецкими ВВС армянском штурмовике Су-25 в воздушном пространстве страны. В Анкаре эту информацию опровергли.

О том, что в конфликте участвуют военные специалисты из Турции, также говорят власти Карабаха. По их данным, Азербайджан пользуется турецкой военной техникой — беспилотниками, системами залпового огня и артиллерией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг информацию об участии Турции в конфликте.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября, между сторонами начались активные боестолкновения. В ходе столкновений стороны используют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию. Власти Азербайджана и Армении ввели военное положение. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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