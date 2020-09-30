В центре обработки заказов Amazon во Флориде произошла стрельба

Женщина погибла, мужчина пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в американском городе Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщает газета Florida Times-Union со ссылкой на шерифа города.

По данным полиции, сообщение о перестрелке поступило около 19:25 по местному времени (02:30 мск). Собеседник издания в полиции сообщил, что мужчина и женщина, скорее всего, были сотрудниками Amazon.

Раненого мужчину госпитализировали, информации о его состоянии нет.

Ранее в американском городе Рочестер штата Нью-Йорк в результате стрельбы погибли два человека, еще 14 пострадали. В полиции уточнили, что погибшие — мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет.