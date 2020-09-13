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СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в штате Индиана

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Мишуока в американском штате Индиана, по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщают Associated Press и South Bend Tribune со ссылкой на местные власти о очевидцев происшествия.

По данным Associated Press, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (22:00 мск) в торговом центре University Park Mall. Как передает South Bend Tribune, сотрудники магазина помогали посетителям спрятаться. Позже все посетители ТЦ были эвакуированы.

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Фото: Следственный комитет РФ

В июле стрельба также произошла в двух торговых центрах в США. В городе Хувер были ранены как минимум четыре человека, их госпитализировали.

В торговом центре South Shore Plaza города Брейнтри в результате стрельбы пострадала 15-летняя девушка, ее госпитализировали с ранениями, не угрожающими жизни. Тогда полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

Теги: США, Индиана, стрельба
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