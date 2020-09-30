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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуме оценили возможность продления кредитных каникул из-за COVID

Российские власти обсудят возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «РИА Новости».

Прием заявок на кредитные каникулы завершается 30 сентября. «Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, будет ли рассматриваться возможность продления такой меры.

Аксаков отметил, что предложения о продлении кредитных каникул звучат со стороны бизнеса. Глава комитета добавил, что выходить из сложившейся в результате пандемии ситуации нужно поэтапно.

«В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений», — заключил он.

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Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале апреля в России приняли закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.

Согласно этому закону, заемщики могут потребовать от кредитора установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

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При этом кредитная организация вправе запросить документ, подтверждающий снижение доходов. Его нужно предоставить в течение 90 дней.

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