СМИ сообщили об отработке уничтожения российского танка на учениях в США

В США на учениях на полигоне Юма (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, в ходе которых в качестве цели «противника» использовался российский танк Т-72. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Роботы определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 млн фотографий военной техники.

Однако цель находилось слишком далеко от робота для поражения с помощью встроенного оружия. Поэтому искусственный интеллект с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.

В феврале США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия. Сценарий маневров предусматривал непредвиденную ситуацию, в ходе которой Россия атакует объект на территории НАТО. Пентагон «сымитировал ответ с использованием ядерного оружия».