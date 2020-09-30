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СМИ сообщили об отработке уничтожения российского танка на учениях в США

В США на учениях на полигоне Юма (штат Аризона) прошли испытания роботов LIDAR, в ходе которых в качестве цели «противника» использовался российский танк Т-72. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Роботы определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 млн фотографий военной техники.

Путин приехал в Астраханскую область на учения «Кавказ-2020»
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Валерий&nbsp;Герасимов, Владимир Путин и&nbsp;Сергей Шойгу&nbsp;на полигоне Капустин Яр во время основного этапа стратегических командно-штабных учений &laquo;Кавказ-2020&raquo;

Однако цель находилось слишком далеко от робота для поражения с помощью встроенного оружия. Поэтому искусственный интеллект с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.

В феврале США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия. Сценарий маневров предусматривал непредвиденную ситуацию, в ходе которой Россия атакует объект на территории НАТО. Пентагон «сымитировал ответ с использованием ядерного оружия».

танк военные учения США
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