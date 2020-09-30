Эксперты спрогнозировали закрытие трети АЗС в России до конца года

До конца этого года треть российских заправок может закрыться из-за вступления в силу нового национального стандарта. Об этом «Известиям» сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).

Новый национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020) должен вступить в силу 1 октября. Он обязывает АЗС использовать оборудование с контролем количества заливаемого топлива. В соответствии с документом, колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа и замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Также ужесточается требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель равнялся 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур), а теперь он составит 0,25 мл на литр без учета температур.

Как рассказал вице-президент НТС Дмитрий Гусев, в России из 23 тыс. заправок около 60% — независимые. У многих из них недостаточно средств на установку такого оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам.