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Бизнес ,  
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Эксперты спрогнозировали закрытие трети АЗС в России до конца года

До конца этого года треть российских заправок может закрыться из-за вступления в силу нового национального стандарта. Об этом «Известиям» сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).

Новый национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020) должен вступить в силу 1 октября. Он обязывает АЗС использовать оборудование с контролем количества заливаемого топлива. В соответствии с документом, колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа и замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Также ужесточается требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель равнялся 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур), а теперь он составит 0,25 мл на литр без учета температур.

Как рассказал вице-президент НТС Дмитрий Гусев, в России из 23 тыс. заправок около 60% — независимые. У многих из них недостаточно средств на установку такого оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам.

Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98
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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Также представитель НТС отметил, что производители пока не смогут обеспечить достаточное количество нового оборудования. «В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — заключил он.

В то же время глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. При этом заставлять это делать никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер. Но даже если стандарт станет обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эксплуатирует колонки, добавил Аркуша.

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В сентябре прошлого года Росстандарт отчитывался, что топливо не доливают на каждой пятой АЗС в России. При этом на 9% заправок (33 случая из 366) качество топлива не соответствовало нормам.

Сейчас за недолив предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП: штраф в 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и в 50–100 тыс. руб. для юридических.

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