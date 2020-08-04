Bloomberg сообщил о сокращении 4 тыс. сотрудников Booking

Это 25% персонала сервиса. Причиной увольнения стали режим самоизоляции и другие последствия пандемии. Гендиректор Booking Гленн Фогель назвал случившееся самым серьезным кризисом в истории компании

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Американская Booking Holdings, которой принадлежит онлайн-сервис бронирования Booking.com, сократит 25% рабочих мест из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Будут уволены около 4 тыс. сотрудников по всему миру. По словам генерального директора Booking Holdings Гленна Фогеля, последние пять месяцев стали самым крупным кризисом в истории компании.

Фогель отметил, что пандемия COVID-19 сильно ударила по бизнесу Booking, а туристическая отрасль значительно просела и еще не восстановилась.

«Долгое время я надеялся, что сокращения не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», — заявил Фогель.