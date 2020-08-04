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Пандемия коронавируса ,  
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Bloomberg сообщил о сокращении 4 тыс. сотрудников Booking

Это 25% персонала сервиса. Причиной увольнения стали режим самоизоляции и другие последствия пандемии. Гендиректор Booking Гленн Фогель назвал случившееся самым серьезным кризисом в истории компании
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американская Booking Holdings, которой принадлежит онлайн-сервис бронирования Booking.com, сократит 25% рабочих мест из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Будут уволены около 4 тыс. сотрудников по всему миру. По словам генерального директора Booking Holdings Гленна Фогеля, последние пять месяцев стали самым крупным кризисом в истории компании.

Фогель отметил, что пандемия COVID-19 сильно ударила по бизнесу Booking, а туристическая отрасль значительно просела и еще не восстановилась.

«Долгое время я надеялся, что сокращения не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», — заявил Фогель.

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В мае сервис аренды жилья Airbnb сообщил о сокращении четверти сотрудников, это около 1,9 тыс. человек. Гендиректор фирмы Брайан Чески заявил, что она переживает тяжелый кризис, поскольку работа в сфере международного туризма полностью остановилась из-за пандемии.

Глава Airbnb анонсировал заморозку инвестиций в отели и съемные апартаменты класса люкс и намерение сделать акцент на подборе для путешественников обычного жилья, которое владельцы сдают в аренду. Чески отметил, что в будущем туристическая отрасль преобразится и путешествия по миру после пандемии будут другими: для туристов станут более важными вопросы безопасности при заселении.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: Booking.com, увольнение, кризис, сокращение
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