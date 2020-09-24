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СМИ узнали о массовых сокращениях в компании-производителе лайнеров SSJ

Под сокращения попали не менее 500 человек. Они коснулись административного штата и инженерного состава. Часть этих специалистов перешла на работу в другие холдинги Объединенной авиастроительной корпорации
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В компании «Региональные самолеты» (филиал корпорации «Иркут», 87% которой принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 92% акций которой владеет «Ростех»), выпускающей самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), произошли массовые сокращения персонала. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудника «Региональных самолетов» и двух человек, близких к ОАК.

Один из собеседников издания утверждает, что сокращения прошли в полном соответствии с трудовым законодательством. Другой уточнил, что под сокращения попали не менее 500 человек. Еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, говорит еще один собеседник «Ведомостей».

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Факт сокращений подтверждается отчетностью «Иркута», указано в публикации. В 2018 и 2019 годах в корпорации по итогам каждого квартала было от 14,6 тыс. до 15,7 тыс. сотрудников. Из-за присоединения «Гражданских самолетов Сухого» (произошло в конце 2019-го) в отчетности за второй квартал этого года в «Иркуте» числилось 17 тыс. человек, или на 700 меньше, чем в сумме в «Иркуте» и ГСС на конец прошлого года.

Представитель «Иркута» сообщил газете, что в рамках организационных мероприятий «Региональные самолеты» покинули порядка 10% работников. Он отметил, что некоторое сокращение произошло и в административном штате самого «Иркута».

По информации «Ведомостей», увольнения коснулись и инженерного состава. В частности, была сокращена часть инженеров «Региональных самолетов», работавших в подмосковном Жуковском, заявили два собеседника в ОАК. Сокращенным предложили должности в других холдингах ОАК, в том числе на заводе «МиГ» в Луховицах и в самом «Иркуте». Часть из них согласилась, уточнили собеседники. «Непонятно только, почему инженеры не нужны самому производителю Superjet, единственному действующему гражданскому авиапредприятию», — удивился один из них.

РБК направил запрос в ОАК.

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Фото:Болат Шайхинов / РИА Новости

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В конце августа индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК сообщил, что во время пандемии стало понятно, что на предприятиях есть сотрудники, отсутствие которых не сильно сказалось на производительности. По его словам, в период ограничений трудились 60–67% коллектива.

Сердюков рассказал, что в ближайшее время на предприятиях авиакластера пройдут сокращения. «Большинство компаний кластера за последние три года уже прошли этап изменений и сегодня имеют оптимальную штатную численность. ОАК только в начале пути. Отмечу, что оптимизационные мероприятия затронут в основном административно-управленческий персонал — в среднем сокращения планируются на 8–10%. Инженерный и конструкторский состав это не затрагивает», — пояснил топ-менеджер.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Мария Кокорева
Sukhoi Superjet массовые сокращения ОАК Анатолий Сердюков
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