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Госдума отклонила законопроект о пособиях для домохозяек

Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума отклонила законопроект о ежемесячных выплатах в размере МРОТ гражданам, занятым ведением домашнего хозяйства, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

С инициативой установить соответствующие ежемесячные пособия выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Изменения предлагалось внести в федеральные законы «О минимальном размере оплаты труда» и «О страховых пенсиях».

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта — «повышение роли семьи в современном российском обществе, укрепление ценностей семейной жизни, улучшение демографической ситуации в России и повышение уровня доходов населения».

Согласно документу, право на выплату имеет один из членов семьи, занятый домашним хозяйством. Домохозяйка или домохозяин должны быть лицом трудоспособного возраста, нигде не работающее и не получающее пособия по безработице.

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Сумма предложенного пособия приравнивается к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12130 руб.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. При этом правительство не поддержало инициативу. Согласно заключению кабинета министров, документ, в частности, содержит неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства. Кроме того, не определены период и основания для прекращения выплаты, а также какие доходы членов семьи должны учитываться при назначении пособия.

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