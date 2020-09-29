Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 14:07
Посол Азербайджана назвал условие для ненападения на армянские войска Политика, 15:34 «Сильный бычий сценарий». Когда цена биткоина вернется к росту Крипто, 15:30 Путин поздравил Берлускони с 84-летием Политика, 15:28 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 15:20 Станет ли Starlink Илона Маска монополистом спутникового телеком-рынка Индустрия 4.0, 15:20  Два года без госзаказа: как не стать недобросовестным поставщиком Pro, 15:16 В Москве ввели новую систему оплаты проезда по картам Visa и MasterCard Общество, 15:13 Футбольный «Спартак» запланировал вернуть старую эмблему Спорт, 14:55 Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов Общество, 14:54 Как сделать стажировки полезными для зумеров и бизнеса: итоги опроса РБК Экономика образования, 14:44  ГИБДД назвала главные «трассы-убийцы» в Москве Авто, 14:41 РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал Общество, 14:36 Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе Политика, 14:33 Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7% Бизнес, 14:27
Бизнес ,  
0 

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

Магнит MGNT ₽4 997 -1,63% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 915,5 -1,47% Купить
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания ООО «Марафон Ритейл» (входит в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова) приобрела 1,62% продовольственного ретейлера «Магнит», сообщается в раскрытии компании на Лондонской фондовой бирже. «Марафон Ритейл» покупал акции, находившиеся в свободном обращении, сумма сделки составила 7,9 млрд руб. В итоге новой сделки доля Marathon Group увеличилась до 16,7%.

«Магнит» — второй по обороту ретейлер в России после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», Карусель»). В первом полугодии 2020 года компания нарастила общую выручку на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель составил 763,4 млрд руб. По состоянию на 30 июля сеть ретейлера насчитывала более 20,8 тыс. магазинов.

«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее пользе против COVID-19
Бизнес
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Как пояснили в Marathon Group, «Магнит» демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем свидетельствуют операционные и финансовые показатели компании начиная с конца 2019 года. «Сегодня команда «Магнита» сфокусирована на цифровой трансформации и совершенствовании ключевых бизнес-процессов, что дает нам уверенность в том, что эффективный рост компании будет продолжаться и ее значительный фундаментальный потенциал будет реализован», — добавил представитель компании.

Marathon Group договорилась о покупке у ВТБ 11,82% акций «Магнита» в мае 2018 года. В течение 2020 года акционер постепенно наращивал свой пакет. В феврале сообщал, что увеличил свою долю до 13,8%, купив 0,5% за 2 млрд руб., а в марте приобрел еще 0,405% за 1,16 млрд руб. В этих сделках фактическим покупателем выступало ООО «Нацбиопродукт». Совокупно с начала 2020 года пакет Marathon Group вырос на 3,3%, компания потратила более 15 млрд руб.

Капитализация «Магнита» на Московской бирже по состоянию на 14:47 29 сентября составляет 508,9 млрд руб.

Магнит инвестиции
Материалы по теме
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Общество
Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов
Бизнес
«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее пользе против COVID-19
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter