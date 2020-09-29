Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

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Компания ООО «Марафон Ритейл» (входит в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова) приобрела 1,62% продовольственного ретейлера «Магнит», сообщается в раскрытии компании на Лондонской фондовой бирже. «Марафон Ритейл» покупал акции, находившиеся в свободном обращении, сумма сделки составила 7,9 млрд руб. В итоге новой сделки доля Marathon Group увеличилась до 16,7%.

«Магнит» — второй по обороту ретейлер в России после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», Карусель»). В первом полугодии 2020 года компания нарастила общую выручку на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель составил 763,4 млрд руб. По состоянию на 30 июля сеть ретейлера насчитывала более 20,8 тыс. магазинов.

Как пояснили в Marathon Group, «Магнит» демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем свидетельствуют операционные и финансовые показатели компании начиная с конца 2019 года. «Сегодня команда «Магнита» сфокусирована на цифровой трансформации и совершенствовании ключевых бизнес-процессов, что дает нам уверенность в том, что эффективный рост компании будет продолжаться и ее значительный фундаментальный потенциал будет реализован», — добавил представитель компании.

Marathon Group договорилась о покупке у ВТБ 11,82% акций «Магнита» в мае 2018 года. В течение 2020 года акционер постепенно наращивал свой пакет. В феврале сообщал, что увеличил свою долю до 13,8%, купив 0,5% за 2 млрд руб., а в марте приобрел еще 0,405% за 1,16 млрд руб. В этих сделках фактическим покупателем выступало ООО «Нацбиопродукт». Совокупно с начала 2020 года пакет Marathon Group вырос на 3,3%, компания потратила более 15 млрд руб.