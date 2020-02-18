«Дочка» «Марафон Групп» приобрела долю в «Магните»

Компания «Марафон Групп» Александра Винокурова, входящего в совет директоров «Магнита», купила 0,5% акций ретейлера, увеличив свою долю в нем до 12,3%.

Сумма сделки составила около 2 млрд руб., сообщается на сайте Лондонской биржи. Акции приобрело дочернее предприятие Marathon Group — ООО «Нацбиопродукт».

По словам Винокурова, «Марафон Групп» рассматривает активы в различных областях, однако потребительский сектор все еще остается для нее ключевым. Среди возможностей, которые есть сейчас рынке, «Магнит» является «активом с огромным потенциалом роста», отметил он.

«Мы очень верим в компанию, очень верим в менеджерскую команду, поэтому и приняли решение увеличить свою долю в капитале «Магнита», — заявил он РБК.

О планах купить акции «Магнита» в конце прошлого года сообщил ВТБ. В банке бумаги компании посчитали сильно недооцененными, а еще одним поводом для потенциальной покупки назвали текущий нисходящий тренд в секторе. Сейчас ВТБ владеет 17,3% акций «Магнита».