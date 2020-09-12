В Конго погибли 50 человек из-за обрушения шахты по добыче золота

По меньшей мере 50 человек погибли 11 сентября в результате обрушении шахты на золотом руднике «Детройт» на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную неправительственную организацию и Инициативную группу по поддержке и социальному наблюдению за женщинами.

«Несколько шахтеров находились внутри рудника при обрушении, и никто не смог выбраться. Речь идет о 50 молодых людях», — заявила президент Инициативной группы Эмилиан Итонгва.

Она добавила, что обрушение произошло из-за проливных дождей. Шахта, где случился инцидент, принадлежит канадской компании Banro Corporation.

В июне 2019 года погибли как минимум 36 нелегальных шахтеров в ДРК в провинции Катанга из-за обвала в руднике, который принадлежит компании Glencore. Инцидент произошел в открытом карьере KOV — одном из самых крупных медных рудников в мире.