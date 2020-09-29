Уктусского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Алексей Александров (справа) (Фото: Свердловский областной суд)

В Свердловской области суд приговорил 35-летнего екатеринбуржца за убийство двух девушек к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем YouTube-канале.

На видео СК показано, как мужчину задерживали. В описании к записи сказано, что следствие и суд установили, что мужчина вечером 25 августа 2018 года в Екатеринбурге «из хулиганских побуждений» выстрелил в двух девушек. После совершения преступления подсудимый скрыл следы убийства и покинул место инцидента.

Видео: СК РФ

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