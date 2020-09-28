В Петербурге муниципального депутата заподозрили в убийстве жены

Фото: Никита Попов / РБК

В поселке Комарово задержан подозреваемый в убийстве 61-летней женщины, сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В одном из частных домов, расположенных в поселке Комарово, было обнаружено тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении. По данным СК, задержанным является супруг потерпевшей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным источников издания «Фонтанка» и телеканала «78», речь идет о муниципальном депутате Игоре Шокине. Как отметили издания, мужчина скрывался от сотрудников полиции в кустах недалеко от места, где было обнаружено тело.

Издание «Фонтанка» сообщает, что орудием убийства мог стать нож. Однако «78» пишет, что депутат до смерти забил женщину ногами и руками.