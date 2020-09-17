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Прокурор запросил пожизненное заключение для уктусского стрелка

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Государственный обвинитель попросил суд назначить в качестве наказания жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, который обвиняется в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сегодня в процессе по делу Александрова закончились прения сторон, в ходе которых сторона обвинения запросила пожизненный срок для подсудимого», — заявили в пресс-службе.

На данный момент, как заявили в ведомстве, все судебные заседания по данному делу закончены, сегодня было последнее слово подсудимого.

«Судья удалился в совещательную комнату до 29 сентября», — сообщили в пресс-службе суда.

Жителя города Екатеринбург, как сообщило информагентство TagilCity, обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений» (пункты «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Гособвинитель, по данным агентства, предоставил доказательства того, что обвиняемый приехал 25 августа 2018 года на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус». Там он надел монокуляр ночного видения, поднялся на гору, с которой увидел двух отдыхающих девушек.

Он подошел к ним сзади и три раза выстрелил из винтовки им в головы, пишет TagilCity. А когда заметил, что одна из девушек еще жива, он выстрелил ей в голову еще не менее двух раз.

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Обвиняемый дал признательные показания.

По данным агентства, родители девушек требуют у обвиняемого в качестве морального ущерба 30 млн руб.

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