Прокурор запросил пожизненное заключение для уктусского стрелка

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Государственный обвинитель попросил суд назначить в качестве наказания жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, который обвиняется в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Сегодня в процессе по делу Александрова закончились прения сторон, в ходе которых сторона обвинения запросила пожизненный срок для подсудимого», — заявили в пресс-службе.

На данный момент, как заявили в ведомстве, все судебные заседания по данному делу закончены, сегодня было последнее слово подсудимого.

«Судья удалился в совещательную комнату до 29 сентября», — сообщили в пресс-службе суда.

Жителя города Екатеринбург, как сообщило информагентство TagilCity, обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений» (пункты «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).