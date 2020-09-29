В Самарской области мотодельтаплан совершил жесткую посадку

Фото: МЧС

В Самарской области недалеко от села Семеновка совершил жесткую посадку мотодельтаплан. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, пострадал находившийся в мотодельтаплане мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу.

Инцидент произошел в 06:21. Как сообщает МЧС, мотодельтаплан совершил жесткую посадку при попытке взлета. Транспортное средство получило механические повреждения, на земле разрушений и пострадавших не было.

Ранее, 24 сентября, в московском аэропорту Шереметьево авиалайнер Boeing 737 столкнулся с трапом во время маневрирования. В аэропорту сообщили, что пассажиры были высажены, а багаж выгружен с борта. Также в Шереметьево добавили, что на месте инцидента работала специальная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.