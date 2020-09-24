В Шереметьево самолет с пассажирами на борту столкнулся с трапом
В московском аэропорту Шереметьево днем 24 сентября авиалайнер Boeing 737 столкнулся с трапом во время маневрирования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня в 15:01 мск при постановке тягачом воздушного судна Boeing 737 на место стоянки произошло соприкосновение правой плоскости крыла с самоходным пассажирским трапом. Пассажиры высажены, багаж выгружен с борта», — говорится в сообщении. В Шереметьево отметили, что на месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел с самолетом «Аэрофлота», который прилетел в столицу из Тюмени. На борту лайнера находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа.
В пресс-службе компании «Аэрофлот» отказались от комментариев.