В Шереметьево самолет с пассажирами на борту столкнулся с трапом

Инцидент произошел при маневрировании после посадки. Пассажиров высадили, а багаж выгрузили. Сейчас специальная комиссия выясняет обстоятельства аварии. Информации о пострадавших нет

Фото: Павел Кассин / ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево днем 24 сентября авиалайнер Boeing 737 столкнулся с трапом во время маневрирования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в 15:01 мск при постановке тягачом воздушного судна Boeing 737 на место стоянки произошло соприкосновение правой плоскости крыла с самоходным пассажирским трапом. Пассажиры высажены, багаж выгружен с борта», — говорится в сообщении. В Шереметьево отметили, что на месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел с самолетом «Аэрофлота», который прилетел в столицу из Тюмени. На борту лайнера находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа.

В пресс-службе компании «Аэрофлот» отказались от комментариев.