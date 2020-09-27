При падении легкомоторного самолета в Волгу погибли два человека

Фото: МЧС России

В Нижегородской области в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, самолет упал в Кстовском районе в реку Волга. Прибывшие на место спасатели достали судно из реки, в нем были обнаружены два тела.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что в ведомстве начали проверку «исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства». Также уточняются сведения об обстоятельствах происшествия и потерпевших.

Ранее в Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал». В результате происшествия пилот погиб.