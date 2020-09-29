ВС Азербайджана опровергли сообщения о потере своего самолета в Карабахе

В Нагорном Карабахе не был сбит военный самолет Азербайджана, противоположную информацию распространяет Армения с целью дезинформации. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Распространенное армянской стороной сообщение о сбитом в вечерние часы самолете военно-воздушных сил Азербайджана является ложью и дезинформацией», — заявил он.

По словам полковника, все авиационные средства азербайджанской армии находятся в рабочем состоянии и остаются в строю.

Ранее пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что боевой самолет Азербайджана удалось сбить в районе города Мартуни. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря армянского Минобороны уточняло, что подбит «кукурузник» Ан-2. Данные из открытых источников не подтверждают, что самолет этого типа есть в составе ВВС Азербайджана.