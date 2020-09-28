Собянин назвал главный показатель для оценки деятельности губернаторов

Сергей Собянин (Фото: Сергей Быстров / АГН «Москва»)

В оценке высших должностных лиц субъектов должен быть сохранен такой показатель, как удовлетворенность населения деятельностью губернаторов, поскольку по весу он значительно больше других. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей, для населения, и их оценка чрезвычайно важна», — сказал он.

Кроме того, глава столицы рассказал, что власти сформировали структуру оценок эффективности национальных проектов. Данная система будет состоять из четырех разделов: верхнеуровневый показатель достижения национальных целей, общественно значимые показатели, показатели деятельности высших должностных лиц субъектов России, а также показатели контрольных точек по каждому конкретному проекту.