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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Расширенное заседание президиума Государственного совета пройдет 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — сказал он.

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Владимир Путин

Песков также уточнил, что в виду текущей эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Путин намерен обсудить с главами регионов на заседании президиума планы по реализации национальных проектов.
 

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