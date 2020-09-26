Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Расширенное заседание президиума Государственного совета пройдет 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — сказал он.

Песков также уточнил, что в виду текущей эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Путин намерен обсудить с главами регионов на заседании президиума планы по реализации национальных проектов.

