Политика , 26 сен, 16:21
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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета
Владимир Путин
Расширенное заседание президиума Государственного совета пройдет 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.
«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — сказал он.
Песков также уточнил, что в виду текущей эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в формате видеоконференции.
Путин намерен обсудить с главами регионов на заседании президиума планы по реализации национальных проектов.