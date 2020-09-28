КПРФ связала задержание сына экс-губернатора Левченко с выборами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 13:20
Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку Политика, 18:04 Скажи, кто твой ментор: как найти хорошего наставника Экономика образования, 18:00  Курс евро превысил ₽92 впервые с 2016 года. Как сохранить свои деньги Крипто, 17:58 Прокуратура проверит причины крупных лесных пожаров у Воронежа Общество, 17:57 Названы сроки премьеры нового Kia Sportage Авто, 17:55 В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке Политика, 17:51 Павлюченкова победила Кузнецову на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 17:50 Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников Общество, 17:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 сентября Общество, 17:38 Как выбрать иностранного контрагента и не нарваться на мошенника Pro, 17:35 Черчесов отреагировал на публикации о возвращении Акинфеева в сборную Спорт, 17:32 Попова заявила об антителах к коронавирусу у четверти жителей Москвы Общество, 17:29 Умер личный фотограф Брежнева Общество, 17:26 MBM.MOS и «ВКонтакте» проведут трансляцию «Все о бизнесе за 4 часа» Пресс-релиз, 17:26
Политика ,  
0 

КПРФ связала задержание сына экс-губернатора Левченко с выборами

Задержание сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея осуществлено «по надуманному преступлению». Основная задача — помешать избраться Сергею Левченко в Госдуму, заявили в региональном обкоме КПРФ
Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве
Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве (Фото: Следственный комитет РФ)

Задержание депутата заксобрания Иркутской области и сына экс-губернатора Сергея Левченко Андрея связано с парламентскими выборами 2021 года. Об этом говорится в сообщении обкома КПРФ в Иркутской области, поступившем в РБК.

«С окончанием выборов губернатора Иркутской области и в преддверии парламентских выборов 2021 года вновь развязана грязная кампания и травля всенародно избранного в 2015 году губернатора-коммуниста Сергея Левченко», — указано в сообщении. Сын экс-губернатора Андрей Левченко был задержан «по надуманному преступлению», отмечают коммунисты.

«Для нас очевидно, что властные органы по-прежнему не могут смириться с его (Сергея Левченко. — РБК) триумфальной победой на губернаторских выборах 2015 года и продолжают мстить за высокие социально-экономические показатели деятельности возглавляемого им правительства региона», — настаивают в обкоме.

По мнению коммунистов, «нынешние действия властей демонстрируют желание лишить его политической перспективы», в том числе из-за планов Сергея Левченко выдвинуть свою кандидату на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Само задержание Андрея Левченко обком КПРФ назвал «омерзительной операцией» и потребовал обеспечить Сергею Левченко «конституционное право участвовать в политической жизни общества».

Экс-губернатор не ответил на звонки и сообщения РБК в понедельник.

Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
Политика
Андрей Левченко

Ранее в понедельник СК сообщил о задержании Андрея Левченко по делу о хищении путем мошенничества. Следствие считает, что Левченко-младший причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Сергей Левченко ушел в отставку в декабре 2019 года после критики президента в его адрес на фоне наводнения в Тулуне. 12 декабря он подал в отставку по собственному желанию, однако вскоре заявил, что сделал это под давлением Москвы. К этому моменту у него уже был высокий антирейтинг.

Сергей Левченко в 2015 году стал первым представителем оппозиции, победившим на губернаторских выборах после возвращения прямых выборов губернаторов.

Автор
Елизавета Антонова
Иркутская область Андрей Левченко Сергей Левченко КПРФ
Материалы по теме
Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
Политика
Как выходцы из МЧС и ФСБ боролись за красный регион. Репортаж из Иркутска
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешения участвовать в выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter