КПРФ связала задержание сына экс-губернатора Левченко с выборами

Задержание сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея осуществлено «по надуманному преступлению». Основная задача — помешать избраться Сергею Левченко в Госдуму, заявили в региональном обкоме КПРФ

Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве (Фото: Следственный комитет РФ)

Задержание депутата заксобрания Иркутской области и сына экс-губернатора Сергея Левченко Андрея связано с парламентскими выборами 2021 года. Об этом говорится в сообщении обкома КПРФ в Иркутской области, поступившем в РБК.

«С окончанием выборов губернатора Иркутской области и в преддверии парламентских выборов 2021 года вновь развязана грязная кампания и травля всенародно избранного в 2015 году губернатора-коммуниста Сергея Левченко», — указано в сообщении. Сын экс-губернатора Андрей Левченко был задержан «по надуманному преступлению», отмечают коммунисты.

«Для нас очевидно, что властные органы по-прежнему не могут смириться с его (Сергея Левченко. — РБК) триумфальной победой на губернаторских выборах 2015 года и продолжают мстить за высокие социально-экономические показатели деятельности возглавляемого им правительства региона», — настаивают в обкоме.

По мнению коммунистов, «нынешние действия властей демонстрируют желание лишить его политической перспективы», в том числе из-за планов Сергея Левченко выдвинуть свою кандидату на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Само задержание Андрея Левченко обком КПРФ назвал «омерзительной операцией» и потребовал обеспечить Сергею Левченко «конституционное право участвовать в политической жизни общества».

Экс-губернатор не ответил на звонки и сообщения РБК в понедельник.