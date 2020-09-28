Власти Москвы опровергли сообщения о смерти врача из-за вакцины от COVID
Информация о смерти врача в Москве после вакцинации от коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
«Департамент здравоохранения Москвы в связи с сообщениями в социальных сетях о смерти врача от вакцины выступает с официальным опровержением», — говорится в сообщении ведомства.
Соцсети, в которых появились сообщения, в депздраве не назвали.
При этом там добавили, что среди привитых в рамках клинического исследования вакцины и в рамках гражданского оборота нет ни одного летального исхода или критического ухудшения состояния.