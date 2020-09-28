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Власти Москвы опровергли сообщения о смерти врача из-за вакцины от COVID

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Информация о смерти врача в Москве после вакцинации от коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Департамент здравоохранения Москвы в связи с сообщениями в социальных сетях о смерти врача от вакцины выступает с официальным опровержением», — говорится в сообщении ведомства.

Соцсети, в которых появились сообщения, в депздраве не назвали.

При этом там добавили, что среди привитых в рамках клинического исследования вакцины и в рамках гражданского оборота нет ни одного летального исхода или критического ухудшения состояния.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

По данным ведомства, врачи телемедицинского центра все время находятся на связи с каждым участником исследования.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат зарегистрировали в августе. Сейчас проходят пострегистрационные исследования вакцины, в которых должны принять участие до 40 тыс. человек. Также в сентябре первые партии вакцины были доставлены во все регионы России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Москва департамент здравоохранения вакцина коронавирус
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