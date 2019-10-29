Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 28 окт, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 28 окт, 14:01
Премьеру нового «Терминатора» в Голливуде отменили из-за лесных пожаров Общество, 09:55 Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта Общество, 09:54 Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн Общество, 09:52 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 09:40 Скафандр с иголочки: как инновации помогут женщинам высадиться на Луне Экономика инноваций, 09:34  В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы Политика, 09:29 Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян Общество, 09:22 Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолет столкнулся с птицей Общество, 09:19 Депутат Рады предсказал поражение Украины в «газовой войне» с Россией Политика, 09:16 «Норникель», «Магнит», «Акрон»: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:15 Перейти черту: карьера или свой бизнес РБК и Сбербанк Первый, 09:10 Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство Спорт, 09:04 Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей Бизнес, 09:02 ЦУМ откроет люксовые пункты выдачи онлайн-заказов в регионах Бизнес, 09:01
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

Роспотребнадзор в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, опубликовал советы по снижению риска инсульта. Рекомендации появились на сайте учреждения.

Основными факторами риска Роспотребнадзор назвал высокое артериальное давление (гипертонию), малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и излишний вес, диабет. Важное значение имеют вредные привычки. Так, выкуривание 20 сигарет в день в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Риск инсульта повышает и чрезмерное употребление алкоголя. Также необходимо помнить о том, что инсульт может быть спровоцирован и психологическими проблемами. Примерно каждый шестой инсульт, отметили в Роспотребнадзоре, связан с последствиями депрессии или стресса.

Снизить риск инсульта можно борьбой со всеми этими факторами. необходимо регулярно проверять свое давление и корректировать его с помощью медикаментов или изменения образа жизни. Физическая активность может серьезно снизить риск удара: 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%, информирует Роспотребнадзор. Для снижения угрозы инсульта стоит употреблять в основном растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.

Общество
Врач назвал причины инсультов у молодых россиян

Ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков отмечал в разговоре с РБК, что с угрозой развития инсульта сталкиваются даже молодые люди. В последние годы он все чаще случается у людей до 60 лет, что связано с ранним развитием заболеваний кровеносной системы.

Теги: Роспотребнадзор, инсульт, профилактика
Материалы по теме
Врач назвал причины инсультов у молодых россиян
Общество
Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов вдвое за 10 лет
Общество
Ученые выявили влияние высокого давления на риск инфаркта и инсульта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter