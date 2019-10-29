Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

Роспотребнадзор в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, опубликовал советы по снижению риска инсульта. Рекомендации появились на сайте учреждения.

Основными факторами риска Роспотребнадзор назвал высокое артериальное давление (гипертонию), малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и излишний вес, диабет. Важное значение имеют вредные привычки. Так, выкуривание 20 сигарет в день в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Риск инсульта повышает и чрезмерное употребление алкоголя. Также необходимо помнить о том, что инсульт может быть спровоцирован и психологическими проблемами. Примерно каждый шестой инсульт, отметили в Роспотребнадзоре, связан с последствиями депрессии или стресса.

Снизить риск инсульта можно борьбой со всеми этими факторами. необходимо регулярно проверять свое давление и корректировать его с помощью медикаментов или изменения образа жизни. Физическая активность может серьезно снизить риск удара: 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%, информирует Роспотребнадзор. Для снижения угрозы инсульта стоит употреблять в основном растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.

Ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков отмечал в разговоре с РБК, что с угрозой развития инсульта сталкиваются даже молодые люди. В последние годы он все чаще случается у людей до 60 лет, что связано с ранним развитием заболеваний кровеносной системы.