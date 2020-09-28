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Эксперт напомнила условия для получения второй пенсии

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Речь идет о получении как страховой пенсии по старости, так и пенсии по инвалидности. Как объяснила Ермолаева, закон позволяет выдавать ее военным, которые получили травмы во время службы, ветеранам Великой Отечественной войны, а также гражданам, получившим статус жителя блокадного Ленинграда.

Получить двойную пенсию могут родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы. Кроме того, вторая пенсия положена и неработающим членам семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членам семей погибших летчиков-космонавтов.

Пенсионный фонд назвал имеющие право на двойную пенсию категории россиян
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Пенсионный фонд России (ПФР) назвал категории граждан, которые имеют право на получение сразу двух пенсий в марте 2019 года. Помимо военных и их родственников, в эту категорию попали летчики-испытатели и космонавты. Они могут рассчитывать на получение как государственной пенсии, так и пенсии по старости.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышенные пенсии для семей погибших военных. В документе говорится, что «пенсия по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи назначается с учетом повышений».

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